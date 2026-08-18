Gökay Çakır ve Başaran Aksu adli kontrol ile serbest bırakıldı
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini 24 saat sürdürme kararının ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Sendika Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı.
Sendikacılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.