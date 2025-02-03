Gökçeada-Kabatepe feribotlarına ‘fırtına’ engeli: Seferler iptal edildi
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler oluşuz hava şartları nedeniyle yarın yapılamayacak. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada fortona nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Yarın seferler yapılamayacak
Açıklamada, Kabatepe'den yarın saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.