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Gökçeada-Kabatepe feribotlarına ‘fırtına’ engeli: Seferler iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler oluşuz hava şartları nedeniyle yarın yapılamayacak. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada fortona nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Gökçeada-Kabatepe feribotlarına ‘fırtına’ engeli: Seferler iptal edildi
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Yarın seferler yapılamayacak 

Açıklamada, Kabatepe'den yarın saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

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