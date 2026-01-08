Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Bu arada Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.