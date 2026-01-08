  1. Ekonomim
  Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Bu arada Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.

