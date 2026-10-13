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Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Haber Merkezi
AA
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Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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