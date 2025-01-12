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Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 16.00, Kabatepe’den 09.00, 13.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe'den saat 15.00, 20.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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