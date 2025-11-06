Gökçe'den Bakan Göktaş'a: Eşimle çekilen fotoğrafımız bile henüz teslim edilmedi

Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması” paylaşımına cezaevinden bir yanıt verdi.

Gökçe, paylaşımında ailesiyle cezaevinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki biz aile yılında böyle bir fotoğrafa sahibiz. Değerli eşimle nikahımızda çekilen fotoğrafımız bile henüz teslim edilmedi. Bu elbette en hafifi, yüzlerce aile büyük sorunlar yaşıyor. Çocuklar annelerine, babalarına, anneler babalar evlatlarına hasret yaşıyor. Biz haksız, hukuksuz suçlamalarla ağır bir bedel öderken, halkımız da aile yılında benzer bir bedel ödüyor. 1,5 milyon çocuğumuz okula aç gidiyor, 10 milyon emekli açlık sınırı altında bir gelir elde ediyor, anneler - babalar kira ve gıda masraflarına yetişemiyor, gençler artan masraflar nedeniyle aile kuramıyor, ilk evlenme yaşı 25,8'e çıkıp rekor kırıyor. 'Dizi ekipleri' ne yaparsa yapsın özgürlük ve adalet sorunu düzelmeden ekmek de büyümez, ailelerin yüzü gülmez. O yüzden diyoruz ki: Önce özgürlük, önce adalet!"