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Gökhan Günaydın Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Gökhan Günaydın Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti
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CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası İmamoğlu'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Günaydın, İmamoğlu'nun gönderdiği mesajları kamuoyuyla paylaştı.

"Milletin vereceği cevap çok önemlidir"

Sözlerine ilk olarak İmamoğlu'na yönelik hukuksuz süreçle başlayan Günaydın ''Ekrem İmamoğlu'nun iki ayda başına gelenleri ben bile saymakta zorlanıyorum. Milletin tüm bu vereceği cevap çok önemlidir. Milletin koyduğu irade pazar günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemiştir.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak İmamoğlu'ndan gelen mesajları da aktaran Günaydın, yurttaşlardan Saraçhane'ye sadece Türk bayraklarıyla gitmelerini istedi. Gökhan Günaydın ayrıca Ekrem İmamoğlu'ndan gelen selamı yurttaşlara iletti

İtiraz süreçlerini yapacaklar

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptaline karşı bu hafta gerekli itiraz süreçlerini yapacaklarını açıkladı.

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