Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın TBMM'deki odalarından isimleri kaldırıldı
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yönetim krizinde yeni bir adım daha atıldı. İhraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın TBMM’deki odalarından isimleri kaldırılırken, Meclis’in resmi internet sitesinden de grup başkanvekilliği unvanları silindi.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın TBMM'deki odalarından isimleri kaldırıldı.
9 kişi disipline sevk edilmişti
Günaydın ve Başarır, CHP'de mutlak butlan kararıyla partinin başına atanan yönetim tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 kişi arasında yer alıyordu.
Kılıçdaroğlu yönetiminin ihracını istediği isimler ise şöyle:
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer.