Gökhan Kırdar'dan Bursaspor'a özel ‘Cendere’ sözü

Bursaspor’un Somaspor’u 5-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta tribünlerin sevilen ismi ünlü müzisyen Gökhan Kırdar da yerini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kırdar, müziğin spor üzerindeki etkisini tamamlayıcı terapi olarak nitelendirdi.

Kendisinin stadyuma geldiği ilk günden bu yana Bursaspor’un mağlubiyet yüzü görmediğine dikkat çeken Kırdar, ‘Cendere’ adlı eserinin hem oyuncuların hem de taraftarların vücut potansiyelini ve enerjisini yükselttiğini ifade etti. Melodinin içinde kullanılan enstrümanın bir Asya Türk çalgısı olduğunu hatırlatan ünlü müzisyen, bu tınıların genetik olarak toplumsal enerjiyi artırdığını vurguladı.

Gökhan Kırdar, şampiyonluk yaşayan yeşil-beyazlı camiaya bir de müjde verdi. ‘Cendere’ eserinin Bursa’nın özel sesleriyle harmanlanmış yeni bir versiyonunu kulübe özel olarak hazırlayacağını söyleyen Kırdar, benzer bir çalışmayı Dünya Kupası sürecinde A Milli Futbol Takımı için de planladığını belirterek, “Cendere'nin Bursaspor'a özel bir versiyonunu yapmak istiyorum. Çünkü yeni bir melodiye alıştırmaktansa, zaten alışkın olunan bir melodiyi Bursaspor'a özel, Bursa'nın özel soundlarıyla, sesleriyle ortaya koyan bir versiyonun çok daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum” dedi