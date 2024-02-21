Gökhan Zan: Adaylıktan çekilmem için mafya iki kez tehdit etti

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Zan adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafyanın tehdit ettiğini söyledi.

Zan şunları kaydetti:

Bana rüşvet teklif edildi. Kimden aldığımı söylemeyeceğim, ben bunu kamuoyuna ve halkımıza bırakacağım. Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına bana açık çek teklif edildi, ‘Ne istiyorsan sen bunu yaz’ dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla mafya denen kişiler çekilmem için de tehdit etti. Bu insanalra boyun eğmeyeceğim. Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağım.

Zan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Lütfü Savaş’ın adaylığını geri çekmesini beklediğini fakat son ana kadar böyle bir durum gerçekleşmeyince Yüksek Seçim Kurulu’na saat 16:55’te başvurduğunu vurguladı.

Zan şöyle devam etti:

Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim. Hatay halkını o yüzden seçeneksiz bırakmak istemedim. O yüzden doğru bir yolda olduğumu gördüm. CHP’yi saat 16:55’e kadar bekledim. YSK’ya belgeleri vermedim, bir umutla bekledim. Doğru adayda birleşmek için sonuna kadar bekledim. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olarak kullanacaksınız ve mafyalarla beni tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Buyursunlar! Ben de buradayım. Türkiye İşçi Partisi’nin ve Hatay’ın bir evladı, kardeşi olarak bu yarışta varım.