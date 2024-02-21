Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a yanıt

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimler için Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı almıştı. Kararın ardından dün Hataylılara seslenen Lütfü Savaş, Türkiye İşçiPartisi'nin (TİP) Hatay adayı Gökhan Zan ve adaylıkta adı geçen Haluk Levent'e göndermede bulunmuştu.

Savaş, dün gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada "Sizin için en önemli kim? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bunu kime teslim edersiniz? Güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla olmuyor, şöhretle olmuyor, şarkı söylemekle de olmuyor, top oynamakla da olmuyor" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan'dan dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş'ın açıklamaları sosyal medyanın da gündem konusu olurken; Gökhan Zan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Savaş'ın sözlerine yanıt verdi:

"Aday olduğum ilk günden beri çağrıda bulundum, gelin deprem suçlarına bulaşanlara kadim şehrimizi emanet etmeyelim dedim. Başından beri 'fedakarlığa hazırım' dedim. Onlar hazır değilmiş. Taş üstünde taş kalmamış bir kentin makam koltuğuna oturmak için bu hırs ve açgözlülüklerini görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım. Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum. Depremzedeler 31 Mart'ta AKP adayı ile AKP zihniyetindeki aday arasında seçim yapmaya mecbur kalmayacağı için mutluyum. Enkazdan kimlerin elini tutarak çıktıysak, Hatay'ı onlarla birlikte ayağa kaldıracağız. Son söz Hatay'ın. Haydi başlıyoruz!"