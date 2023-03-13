Göksu: İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere 1 milyon lira kredi verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde, 14 milyon kişinin etkilendiği depremler meydana geldiğini anımsattı.

İstanbul'da yarın veya ertesi gün ilgili bakanların açıklayacağı bir iyi haber olduğunu aktaran Göksu, şunları kaydetti: “İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun.”