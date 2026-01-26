  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gökyüzünde beliren yalancı güneşler şaşırttı
Takip Et

Gökyüzünde beliren yalancı güneşler şaşırttı

Bingöl Karlıova'da , havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen atmosfer olayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gökyüzünde beliren yalancı güneşler şaşırttı
Takip Et

Karlıova’ya bağlı Sakaören köyü mevkisinde, sabah saatlerinde havadaki buz kristallerinin güneş ışığını kırıp yansıtmasıyla oluşan ve 'yalancı güneş' olarak bilinen atmosfer olayı görüldü.

Gökyüzünde beliren yalancı güneşler şaşırttı - Resim : 1

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ferhat Olgun, "Sabah güneşe baktığımda sağ tarafında ikinci bir güneş varmış gibi bir görüntü oluştu. İlk kez gördüm, cep telefonumla kayda aldım" ded