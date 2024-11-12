  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gold Çikolata'nın kurucusu Selahattin Odabaşı hayatını kaybetti
Takip Et

Gold Çikolata'nın kurucusu Selahattin Odabaşı hayatını kaybetti

Gold Çikolata'nın kurucusu ve iş insanı Selahattin Odabaşı hayatını kaybetti. Gold Çikolata'nın iş ortağı Melodi Çikolata ve Fenerbahçe Spor Kulübü taziye mesajları yayınladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gold Çikolata'nın kurucusu Selahattin Odabaşı hayatını kaybetti
Takip Et

Yaptığı yardımlarla adını duyuran, naif kişiliği ile tanınan Gold Çikolata sahibi ve kurucusu iş insanı Selahattin Odabaşı’nın vefatını kızı Zeynep Odabaşı Selim sosyal medya hesabından duyurdu. 

 

Melodi Çikolata: İş ortağımız Selahattin Odabaşı’nı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Gold Çikolata’nın ortaklarından Melodi Çikolata, vefat eden iş insanı için gazetede “Çok değerli büyüğümüz, aile dostumuz, iş ortağımız Selahattin Odabaşı’nı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Gold Çikolata ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ilanını verdi. 

Fenerbahçe: Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz

29 yıldır Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi olan Odabaşı’nın ölümüyle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü paylaşımda bulundu. Kulübün paylaşımında “Kulübümüzün 4749 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi Selahattin Odabaşı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 12 Kasım Salı günü Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı. 

Selahattin Odabaşı kimdir?

Atabinen Talebe Yurdu'nda kalmış olan Selahattin Odabaşı, Darüşşafaka’dan 1953 yılında mezun olmuştu. Darüşşafaka’nın düzenlediği gecelerde de boy gösterirdi. 

Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağıBorsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağıBorsa Haberleri

 

Sosyal medya hesabından duyurdu: Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!Sosyal medya hesabından duyurdu: Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!Gündem

 

Gündem
Özgür Özel: Devlet Bahçeli adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
Özgür Özel: Bahçeli adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
Sosyal medya hesabından duyurdu: Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!
Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!
Elektronik oy sistemi mi geliyor? YSK'dan açıklama geldi
Elektronik oy sistemi mi geliyor? YSK'dan açıklama geldi
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
5 kardeşin öldüğü yangın faciası! Özlem Zengin: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
5 kardeşin öldüğü yangın faciası! Zengin: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
Antalya Havalimanı, ekimde 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Antalya Havalimanı, ekimde 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi