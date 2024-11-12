Gold Çikolata'nın kurucusu Selahattin Odabaşı hayatını kaybetti

Yaptığı yardımlarla adını duyuran, naif kişiliği ile tanınan Gold Çikolata sahibi ve kurucusu iş insanı Selahattin Odabaşı’nın vefatını kızı Zeynep Odabaşı Selim sosyal medya hesabından duyurdu.

Melodi Çikolata: İş ortağımız Selahattin Odabaşı’nı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Gold Çikolata’nın ortaklarından Melodi Çikolata, vefat eden iş insanı için gazetede “Çok değerli büyüğümüz, aile dostumuz, iş ortağımız Selahattin Odabaşı’nı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Gold Çikolata ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ilanını verdi.

Fenerbahçe: Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz

29 yıldır Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi olan Odabaşı’nın ölümüyle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü paylaşımda bulundu. Kulübün paylaşımında “Kulübümüzün 4749 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyesi Selahattin Odabaşı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 12 Kasım Salı günü Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

Selahattin Odabaşı kimdir?

Atabinen Talebe Yurdu'nda kalmış olan Selahattin Odabaşı, Darüşşafaka’dan 1953 yılında mezun olmuştu. Darüşşafaka’nın düzenlediği gecelerde de boy gösterirdi.