Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak CHP'den istifa etti!
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti. Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
Ardahan’ın Göle ilçesinin Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Budak’ın istifa kararı, hem kamuoyunda hem de yerel siyasi çevrelerde dikkat çeken yankılar oluşturdu.
Budak, kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi
Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi. Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti'den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.