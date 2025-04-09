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Gönül Yazar'dan sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara tepki: Gayet iyiyim, haberler asılsız

"Taş Bebek" lakaplı 88 yaşındaki müzisyen Gönül Yazar, sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Gönül Yazar'dan sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialara tepki: Gayet iyiyim, haberler asılsız
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Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edildi. 88 yaşındaki sanatçı, söz konusu iddialar sonrasında açıklama yaptı.

"Hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan"

Gönül Yazar, "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" diyerek, söylentileri yalanlandı.

Yazar ayrıca, "Bugün hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam, yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı. Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gönül Yazar, geçen yıllarda pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Yazar daha sonra katıldığı bir programda ise, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. 

Ne oldu?

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten müzisyen Onur Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!" demişti.

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