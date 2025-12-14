Google '67' yazınca neden sallanıyor? İki iddia öne çıktı

Google arama motorunda “67” rakamının yazılmasıyla ekranın sallanması, sosyal medyada dikkat çekti. Arama çubuğuna “67” yazan kullanıcılar, sayfanın dalgalı bir şekilde hareket ettiğini fark edince konunun nedenini merak etmeye başladı.

Bu durumun, Google’ın “Easter Egg” olarak adlandırılan ve kullanıcılar için gizli şekilde eklenen eğlenceli özelliklerinden biri olduğu ortaya çıktı.

"6-7" akımına ve rap şarkısına atıf yapılması

Sallanma efektinin ardındaki iddia ise viral olan "6-7" akımına ve rap şarkısına atıf yapılması. İddiaya göre, bu animasyonun özellikle TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında viral olan "6-7" (Six Seven) akımına bir gönderme olduğu.

Öte yandan bu akım, genellikle Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı şarkısı ve bu şarkıyla ilişkilendirilen ritmik el hareketleri ile yaygınlık kazandı.

Ekranın sallanma efektinin, bu viral danstaki el hareketlerini veya şarkının ritmini taklit eden ritmik bir zıplama olarak tasarlandığı belirtiliyor.