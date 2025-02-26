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Google, Gmail’de SMS doğrulamayı kaldırıyor: Yerine QR kodlar geliyor

Google, Gmail kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmak amacıyla SMS ile kimlik doğrulamayı kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, dolandırıcılık risklerini azaltmak ve daha güvenli bir sistem sunmak için QR kodu tabanlı bir doğrulama yöntemine geçiş yapacak.

Haber Merkezi
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Google, Gmail’de SMS doğrulamayı kaldırıyor: Yerine QR kodlar geliyor
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Google, Gmail kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmak amacıyla SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kaldırmaya hazırlanıyor.

Şirket, daha güvenli bir doğrulama süreci sağlamak için QR (Hızlı Yanıt-Quick Response) kodu kullanımına geçmeyi planlıyor. Bu değişiklik, SMS ile doğrulamanın güvenlik risklerini azaltmayı hedefliyor.

"Güvenlik açığı barındırıyor"

CNBC-e'de yer alan habere göre Gmail sözcüsü Ross Richendrfer, SMS doğrulamasının güvenlik açıkları barındırdığını ve siber saldırılara karşı yeterli koruma sağlamadığını belirtti. Richendrfer’e göre SMS yoluyla gönderilen kodlar, dolandırıcılar tarafından ele geçirilebilir veya kullanıcılar kodu içeren cihaza erişemeyebilir.

Bunun yanı sıra, SMS doğrulamasının çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıldığına dikkat çeken Google, "trafik pompalama" olarak bilinen bir yöntemin son yıllarda yaygınlaştığı belirtti. Richendrfer, dolandırıcıların belirli numaralara yüksek miktarda SMS gönderilmesini sağlayarak bu mesajlardan gelir elde ettiğini belirtti.

Mobil operatör kaynaklı güvenlik açıklarının önüne geçilecek

Google, mevcut SMS tabanlı doğrulama sistemini aşamalı olarak devre dışı bırakacak ve yerine QR kodlarıyla doğrulama yöntemini getirecek. Kullanıcılar, kimlik doğrulama sırasında cihazlarının kamerası ile QR kodu tarayarak hesaplarını doğrulayabilecek.

Bu yeni sistem, kullanıcıların kimlik avı saldırılarına karşı daha iyi korunmasını sağlarken, mobil operatör kaynaklı güvenlik açıklarının da önüne geçmeyi amaçlıyor. Google, geçiş sürecine ilişkin detayları ilerleyen dönemlerde duyuracağını belirtti.

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