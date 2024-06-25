Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Alphabet Inc, Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında Rekabet Kurumunda yapıldı.

Soruşturmanın Google ekonomik bütünlüğünün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu, arama motoru sonuç sayfasındaki belirli özellikler aracılığıyla kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldığı bildirildi.

Sözlü savunma toplantısına katılacak tarafların salonda olup olmadıklarının tespit edilmesinin ardından, soruşturma heyeti iddialar ve dosya hakkında bilgi verdi.

Heyet, yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna işaret etti.

Heyet, söz konusu ekonomik bütünlüğün, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesini ihlal etmediği ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kanaat ve sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

Başkan Küle, soruşturma heyetinin açıklamalarının ardından şikeyetçi taraf temsilcilerine söz verdi.

Şikayetçi taraf temsilcileri, soruşturma kapsamında incelenen davranışların pazardaki hakim durumu kötüye kullanmaya örnek teşkil ettiğini savundu. Google'ın arama sonuçlarını kendi finansal ve stratejik hedeflerine göre düzenleğini iddia eden temsilciler, bunun sonucunda tüketicilerin diğer içerik sağlayıcı sitelerle bağ kurmalarının engellediğini dile getirdi.

Google adına sözlü savunma yapan Avukat Korhan Yıldırım soruşturma konu edilen özelliklerin genel arama hizmetinin bir parçası olduğunu söyledi.

Şikayetçi temsilcilerinin iddialarının aksine bu sonuçların tamamen "organik" olduğunu ifade eden Yıldırım, arama sonuçlarında yegane kriterin "alakalılık" olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, soruşturmaya konu olan arama sonuçlarının tüketicilerin yararına olduğunu belirterek, "Şikayetçi tarafların ifade ettiğinin aksine, Google, herhangi bir hizmetine yönlendirme yapmıyor. Bunlar organik sonuçlardır. Yalnızca organik sonucun zenginleştirilmiş bir formatta kullanıcıya sunulmuş halleridir." dedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 10 Temmuz'da açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.