Google neden çöktü? Resmi açıklama yetersiz kaldı, kullanıcılar hala cevap bekliyor

Google hizmetleri Türkiye ve Avrupa’da yaklaşık bir saat erişilemez hale geldi. Kullanıcılar Gmail ve YouTube’un çalışmadığını paylaştı. Ömer Fatih Sayan teknik rapor beklendiğini açıkladı. Google saatler sonra yaptığı açıklamada sorunun ardından incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

4 Eylül 1998 yılında kurulan Google doğum gününde erişilmez hale geldi. TSİ 10:00'dan itibaren Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermedi. Google'ın hizmetleri de çalışmadı.

Google'ın sahibi olduğu YouTube'a da erişim sağlanamadı, Gmail'e de giriş yapılamadı. Öte yandan Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamadı, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmedi.

Sorun çözüldü

Google servisleri yaklaşık bir saatlik kesintinin ardından yeniden faaliyete geçti. 

Teknik rapor talep edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kesintinin yaşandığı saatlerde "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor" dedi.

Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız" dedi.

Kesinti Türkiye ve Doğu Avrupa genelindeydi

Google'a erişim Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durmuş durumdaydı.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyordu.

Downdetector web sitesinden kontrol edildiğinde büyük hacimde sorun yaşandığı görüldü. VPN uygulamaları üzerinden Google'a giriş sağlanabiliyordu.

Google'da saatler sonra açıklama geldi

Habertürk'te yer alan habere göre Google saatler sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Asya'daki çeşitli bölgelerde, birden fazla Google hizmetinde ağ bağlantısı sorunları yaşanmıştır. Konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen durum kontrol panelini kontrol ediniz" ifadelerine yer verdi.

Google, https://status.cloud.google.com/ adresi üzerinden sistem çalışma ayrıntılarının kontrol edilebildiğini vurguladı.

