Görele Belediye Başkanı hakkında adli kontrol kararı

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Akşam saatlerinde adliyeye gelerek ifade veren Dede, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek adli kontrol şartı uyguladı. Soruşturma kapsamında Dede'nin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Adliye çıkışında özür diledi

Adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Dede, "4 Nisan 2024'te burada hep beraber geldik, mazbata aldık. Bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bana vermiş olduğunuz bu görevi 5 yıl boyunca namusum, haysiyetim üzerine tekrar yemin ediyorum ki daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Bu komplolara boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.