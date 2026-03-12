Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tahliye kararı
Giresun'da sosyal medya üzerinden "cinsel taciz" iddiasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi.
Sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanan ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tahliye kararı verildi.
Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Hakkındaki suçlamaları reddetti
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basına ve izleyiciye kapalı görülen duruşmaya, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Hasbi Dede SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dede, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti.
Hakim, ara kararında Hasbi Dede’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine erteledi.