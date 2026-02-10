Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağırıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bir mesaj nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Ne olmuştu?

Giresun'un CHP'li Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medyadan yayımladığı bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir açıklama yapan Dede, "Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum" dedi.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Akşam saatlerinde adliyeye gelerek ifade veren Dede, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.