Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye açtığı taciz davasıyla gündeme gelen kız çocuğu trafik kazasında hayatını kaybetti

Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davanın müştekisi olan 16 yaşındaki T.T., geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören T.T yaşam mücadelesini kaybetti.

Ne oldu?

Edinilen bilgilere göre, üç gün önce akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sürücü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı

Kaçan sürücü 23 yaşındaki A.H. ise polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kazaya karışan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, sürücü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Valilikten açıklama

Giresun Valiliği'nden kazaya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Trabzon istikametinde, 28 Mart 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinde bir aracın yayaya çarpması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

Kazaya karışan araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat, çok yönlü olarak titizlikle devam etmektedir."

Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 24 Nisan'da

Öte yandan, T.T.'nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davanın müştekisi olduğu öğrenildi.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tahliye edilen Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

İddianamede, Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.