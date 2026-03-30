Görenler gözlerine inanamadı: Ahtapotu elleriyle yakaladı (Video)

Mordoğan Balıkçı İskelesi sahilinde kayalıklarda bir ahtapotu fark eden balıkçı, hayvanı elleriyle yakalamak için harekete geçti.

İlk denemesinde başarılı olamayan balıkçı, pes etmeyerek kayalıkların arasındaki ahtapota ikinci bir hamle yaptı. Bu kez ahtapotu sıkıca kavrayarak suyun dışına çıkarmayı başarırken o anlar içerik üreticisi Emrah Balcı tarafından anbean kayıt altına alındı.

Balıkçının çıplak elleriyle 3 kilogramlık ahtapotu kıyıya çıkardığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.