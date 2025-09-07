Görevden alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş tutuklandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne “rüşvete aracılık, dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçları kapsamında başlattığı soruşturmada, teslim olduktan gözaltına alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arslan'ın emniyette 'susma hakkını' kullanması nedeniyle ifadesi savcı tarafından alındı. Arslan, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Arslan hakkında, "malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna iştirak ettiği hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu anlaşılmakta" ifadeleri kullanıldı.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş'in tutuklanmasına karar verildi.