Görevden alınan müdür İbrahim Kılıçer kendini astı!

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan 45 yaşındaki İbrahim Kılıçer, evinde yaşamına son verdi. Sözcü'nün haberien göre Kılıçer’in ölümü sonrası ilçede büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Öğrenciler için birçok imkanı seferber etti

2017’den beri Eskil’de olan Kılıçer, ilçedeki öğrenciler için birçok imkanı seferber etti. Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye KOOP kapsamında astronomik kütüphane yaptırdı.