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Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “konutu terk etmeme” adli kontrolünün kaldırılması üzerine görevine döndüğü belirtildi.

Haber Merkezi
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Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
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10 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iadesine karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “konutu terk etmeme” adli kontrolünün kaldırılması üzerine görevine döndüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

Ne oldu?

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı. 

Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar tutuklanırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı hakkında ev hapsi kararı verilen CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. 

Abdurrahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı da 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

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