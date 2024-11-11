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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

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