Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP aracının engellenmesiyle ilgili davada, yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li bugün ilk duruşmalarına çıktı. Sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik ve 25 CHP’li hakim karşısına çıktı
İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’ta ifade için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP aracının engellenmesi nedeniyle yaşanan gerginlikle ilgili dava, yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li için bugün başladı.

BirGün'de yer alan habere göre duruşma nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Adliye önündeki meydan bariyerlerle kuşatılırken, çok sayıda noktaya çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi. İçeriye yalnızca işleri olduğuna dair belge gösterebilen vatandaşlar alındı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim takip ediyor.

Çelik ve 25 CHP’liye, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamaları yöneltiliyor. Sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması, bir saat gecikmeli olarak saat 11:00’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Kimlik tespitinin ardından Özgür Çelik savunmasına başladı.

