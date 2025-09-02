Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Telefonlarım kilitlenmiş durumda

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını belirtti, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çelik konuya ilişkin olarak X üzerinden de bir açıklama yaptı.

Çelik, ilk açıklamasında, "Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" dedi.

Değerli yol arkadaşlarım,



Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil.



Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum.



Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz! — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 2, 2025

Ne oldu?

8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görülen Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.

Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, il başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında oy kullanacak iki delege için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve üç kişi için 750 bin lira istediği iddialarına yer verildi.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından CHP MYK'sı acilen toplantı kararı aldı.