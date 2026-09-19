Görevden uzaklaştırılan Savcı Türkşad Kunthan Uçuk için gözaltı talimatı

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Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi.

HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı görevindeyken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında tedbir kararı almıştı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda görüşülmüştü.

Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği sonucuna varılmıştı.

HSK İkinci Dairesi, bu nedenle Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.