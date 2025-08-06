Görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Hiçbir aksama yaşanmaması için sahadayız

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tutdere paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hemşehrilerim, Görevime döner dönmez ilk durağım, şehrimizin can damarı Havşeri İsale Hattı oldu.

Kentimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan bu önemli projede çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hiçbir aksama yaşanmaması için sahadayız, titizlikle takipteyiz. Görevimizden ve halkımızdan hiç kopmadık, ekiplerimizle birlikte işimizin başındayız.

Bu süreçte şehrimize değerli katkılar sunan Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. #Adıyaman’ımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, hep birlikte yaralarımızı saracağız.”

Kıymetli hemşehrilerim,



Görevime döner dönmez ilk durağım, şehrimizin can damarı Havşeri İsale Hattı oldu. 💧



Kentimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan bu önemli projede çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hiçbir aksama yaşanmaması için sahadayız, titizlikle takipteyiz.… pic.twitter.com/EhIWFIM3AS — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) August 6, 2025

Ne oldu?

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı'nca göreve iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tutdere, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Ev hapsi kararından 2 gün sonra, 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırılmıştı. Daha sonrasında Tutdere'ye verilen "ev hapsi" kararı kaldırılmıştı.