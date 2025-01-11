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Goril yavrusu için oylama başladı! İşte anketteki 4 isim önerisi

Tarım ve Orman Bakanlığı yavru goril için isim anketi başlattı. Havalimanında ele geçirilen yavru goril için 4 isim önerisi geldi. Minik goril için oylama başladı.

Haber Merkezi
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Goril yavrusu için oylama başladı! İşte anketteki 4 isim önerisi
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Tarım ve Orman Bakanlığı goril yavrusuna verilecek isim için anket başlattı. İstanbul Havalimanı'nda ölmek üzereyken yakalanan goril yavrusuna verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket düzenleniyor.

Goril yavrusu için oylama başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı. 

Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istemişti.

Minik goril için 4 isim önerisi ankete çıktı

Yeni paylaşımında Bakanlık, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti." ifadesine yer vererek, 4 isimden oluşan bir anket düzenledi. Kullanıcılara sunulan seçenekler "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin" oldu.

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