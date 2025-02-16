Görüntüler gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya'dan polis memuruna tebrik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı trafiğin aksamaması için köprü çıkışına kadar ittiren polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu tebrik etti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.
"Özverili davranışı için tebrik ediyorum"
Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı farkeden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 16, 2025
Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan… pic.twitter.com/Y2YtaEscHd