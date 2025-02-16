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Görüntüler gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya'dan polis memuruna tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı trafiğin aksamaması için köprü çıkışına kadar ittiren polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu tebrik etti.

Haber Merkezi
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Görüntüler gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya'dan polis memuruna tebrik
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.

"Özverili davranışı için tebrik ediyorum"

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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