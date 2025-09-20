Görüntüler infial yaratmıştı! TikTokçu baba tutuklandı

Tepki çeken görüntülerin internette yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyet birimleri harekete geçti.

Çocuk sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alının Ömer Ç. ise tutuklandı.

Tutuklanma haberini gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyadan yaptığı "TikTok’ta kızını oynatan Ömer Ç., çocukları fuhuşa teşvik etmek suçundan tutuklandı." paylaşımı ile duyurdu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken TikTok skandalında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dava sürecine müdahil oldu.

Bakanlık açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya görüntüleri ve çocuğun koruma altına alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Çocuk devlet korumasında

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

"Şahsın gereken cezayı alması süreci takip edilecek"



Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."