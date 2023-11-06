Görüntüler paylaşıldı: Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı

CHP'nin cumartesi günü yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.

CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kalmış, 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı.

İlk turda geriye düşen ve adaylıktan çekileceği iddia edilen Kılıçdaroğlu 2. tura katılmıştı.

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından ilk turun ardından Kılıçdaroğlu ile diğer partililer arasında yaşanan diyaloğu paylaştı.

İşte o olay…

CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan “çekilemezsin” baskıları… #ChpKurultayı



“Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” pic.twitter.com/qsGbn403Fn — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) November 6, 2023

Sevinç, ilk turun ardından çekildiğini belirttiği görünlerle ilgili, "İşte o olay… CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan 'çekilemezsin' baskıları…

'Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…'" ifadelerini kullandı.

2. turda Özgür Özel, 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.