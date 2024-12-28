Görüntüler tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer bulan Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki güncel durumu yansıtmayan görüntülere ilişkin açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

"Dezenformasyonla mücadelemizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz"

Açıklamada, "Söz konusu görüntüler engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmamaktadır. Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz. Bakanlık olarak dezenformasyonla mücadelemizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.