Gözaltı kararı çıkarılmıştı: Emir Sarıgül emniyete teslim oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki müştekinin başvuruları üzerine başlatılan soruşturmada, yüksek tutarlı para transferleri, fon işlemleri ve tekne satışıyla ilgili iddialar inceleniyor.

Müştekiler, bazı işlemler aracılığıyla kamu gücü ve nüfuzunun kullanıldığını öne sürerken, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini ve ardından tehdit edildiklerini iddia etti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alınmıştı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Firari konumda bulunan Emir Sarıgül avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.