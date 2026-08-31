Gözaltı kararı verilen Kemal Öztürk’ten ilk açıklama

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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki Arap Alevilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, Öztürk'ün gözaltına alınarak SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazdı.

"Bana iletilen resmi bir tebligat yok"

Gözaltı kararı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kemal Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda gözaltı kararı verildiğinde dair basında çıkan haberler nedeniyle bu açıklamayı yapıyorum. Basına geçilen bilgilere göre Hatay’ın Samandağ ilçesinde savcılığa yapılan şikayet üzerine bu gelişmeler yaşanıyor. Bana iletilen resmi bir tebligat yok, resmi ikamet adresimdeyim. Yetkilerden gelecek resmi tebligatı alınca durumu daha net açıklayabileceğim. Doğrusu ben de şaşkınlık içindeyim."