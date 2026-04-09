Gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Listede adı geçen Somer Sivrioğlu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

Sivrioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.

Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."