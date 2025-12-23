  1. Ekonomim
Gözaltıına alınmıştı: Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınan Çanakkale'deki villasının bekçisi serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alınmıştı.

H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

