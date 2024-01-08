Gözaltılar var: Zammı yetersiz bulan taksiciler UKOME binasını taşladı
Tarifeye yapılan zammı yetersiz bulan bir grup taksici, Merter’de UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu.
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İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı.
Kararın açıklanmasının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.
Taksiciler 120 TL indi-bindi ücreti talep ederken indi-bindi ücreti 90 TL oldu.
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