Gözaltına alınan Afra Saraçoğlu hakkında karar

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu, Fransa seyahatinin ardından Türkiye’ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Oyuncu, işlemler kapsamında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Adli işlemleri tamamlandı

Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu ve savcılık nezdindeki işlemleri tamamlanan Saraçoğlu serbest bırakıldı.

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, “Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve Sefo’nun da aralarında bulunduğu birçok isim hakkında işlem yapılmıştı.

Gözaltına alınan bazı isimler, Adli Tıp Kurumu’ndaki numune verme ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın başladığı sırada planlı bir iş seyahati nedeniyle Fransa’da bulunan Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci takip ettiğini ve en kısa sürede Türkiye’ye dönerek adli makamlarla tam iş birliği içinde ifadesini vereceğini belirtmişti.