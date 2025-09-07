Gözaltına alınan Antalya Emniyet Müdürü Arslan adliyeye sevk edildi: İfadesini savcılıkta verecek

  1. Ekonomim
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne “rüşvete aracılık, dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçları kapsamında başlattığı soruşturmada gözaltına alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın adliyeye sevk edildiği ve ifadesinin savcı tarafından alınacağı açıklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde rüşvete aracılık, haksız mal edinme ve dolandırıcılık iddiaları sonrasında hakkında adli soruşturma başlatılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan, gözaltına alındı. Arslan, soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Adliyeye sevk edildi, ifadesini savcı alacak

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arslan'ın adliyeye sevk edildiğini yazdı. Uludağ, Arslan'ın ifadesinin savcılıkta alacağını aktardı. 

