  3. Gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den ilk açıklama: Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir" dedi.

Güney, X hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınmadan önce ailesiyle çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik" ifadelerini kullandı.

"Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz" diyen Güney, hesabını veremeyecekleri tek bir işleri olmadığını söyledi.

İnan Güney, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu. Beyoğlu'nun hakkı bize emanet diyerek hizmete başladık. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Beyoğlu Belediyesi’ni tüm saygın araştırmalarda, ilçeler arasında memnuniyetin en üstte olduğu belediye yaptık. Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir."

