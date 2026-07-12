Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Güner: Mahcup olacak hiçbir şey yapmadım, vicdanım rahat

Önceki gün sabah saatlerinde Çankaya Belediye binasına gelen polis, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama çalışması başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni sözcüsü Müslim Sarı, operasyona ilişkin olarak, "Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur. Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Operasyonun ardından açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, belediyenin hukuk biriminin sürece dahil edilmediğini belirterek; "Bilgisayarların, dijital verilerin ve dosyaların kopyası tarafımıza teslim edilmedi" dedi.

Yurt dışında bulunan Hüseyin Can Güner ise Ankara’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

"Çankaya’ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı"

Belediye yönelik başlatılan operasyonun ardından bugün Güner'in sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunuldu.

Güner, Çankayalılara seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Komşularım,

Hepinize mutlu pazarlar diliyorum.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var:

Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım.

Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik.

Çankaya’ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı.

Gönderdiğiniz mesajları, duaları ve iyi dilekleri okudum. Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız.

En kısa zamanda Çankaya’nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve dayanışmayla…"