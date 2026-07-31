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Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında tutuklama talebi

Dün gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük'ün ifade işlemleri tamamlandı. Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında tutuklama talebi
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Dün gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük'ün ifade işlemleri tamamlandı. Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında tutuklama talebi - Resim : 1

Gazeteci Cem Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması'nda "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük, başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217-A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir." denildi. 