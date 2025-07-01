Gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Soyer dönemindeki bazı bürokratlar ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında yer aldığı birçok kişi, sabahın erken saatlerinde adreslerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

"Bugünleri de dayanışmayla ve inançla aşacağız"

İzBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aslanoğlu, şunları ifade etti:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, gözaltına alınmam sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay hakkında birtakım sözler sarf ettiğim iddia edilmiştir. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu tür operasyonlara karşı dimdik durmayı biliriz. Bugünleri de dayanışmayla ve inançla aşacağız.

Adaletin eninde sonunda yerini bulacağına, hukuk devletinin tekrar tesis edileceğine, bu siyasi mühendislik çabasının boşa çıkacağına dair inancımı koruyor, ülkedeki adaletsizlik, yoksulluk ve zulüm konuşulmasın diye bizi bize düşürmeye çalışanlara inat bu bozuk düzenle omuz omuza mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum."