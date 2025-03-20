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Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun sesi metro istasyonlarında: Bu savaşı kazanacağım

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu ile belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyürken, İstanbul’da metro istasyonlarından İmamoğlu’nun “Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım” ifadeleri dinletildi.

Haber Merkezi
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Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun sesi metro istasyonlarında: Bu savaşı kazanacağım
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CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları dün düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılara yönelik tepkiler giderek büyürken, İstanbul’daki metro istasyonlarında İBB Başkanı İmamoğlu’nun sesi duyuldu.

Gerçek Gündem’in haberine göre metro istasyonlarında İmamoğlu’nun 13 Mart 2025’te Kastamonu’da yaptığı konuşmasından bir kesit dinletildi.

"Hodri meydan!"

Söz konusu kayıtta, İmamoğlu’nun şu ifadeleri yer aldı:

"Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan!"

Video: X -  @edaanarin 

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